Thomas Gottschalk: „Ich kriege einen knappen Tausender Rente“

In neun Tagen geht die deutsche Fernseh-Legende Thomas Gottschalk endgültig in Rente und verabschiedet sich vorerst aus der Öffentlichkeit. Dabei lässt er jetzt noch mit einer schockierenden Beichte aufhorchen.

Nach Jahrzehnten als fixer Bestandteil der deutschen TV-Landschaft zieht Thomas Gottschalk nun endgültig den Schlussstrich.

Rückzug & Pensions-Geständnis

Bei RTL kündigte der Entertainer seinen Rückzug vom Bildschirm an – ein Schritt, der für viele Fans das Ende einer Ära markiert, oe24 berichtete. Während Gottschalk sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, sorgt ein anderes Thema für Überraschung: Seine gesetzliche Pension fällt deutlich bescheidener aus, als man es bei seiner langen und glänzenden Karriere erwarten würde.

Thomas Gottschalk bei Stefan Raab © RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

"Kriege knappen Tausender"

Wie er im Interview mit der „Bunte“ zurückblickt, verrät er ganz offen über seine Pension: „Ich kriege einen knappen Tausender. Immerhin war ich Redakteur beim Bayerischen Rundfunk.“

Doch nicht nur das, er gab außerdem zu, was er als größten Fehler seines Lebens betrachtet: „Zu oft die Klappe aufzureißen“, so Gottschalk.

Was hat er für die Zukunft vor?

Und was er jetzt vorhat, nachdem seine Karriere beendet ist? Reisen mit seiner Ehefrau!

© Instagram

„Wir wollen viel reisen. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe“, erzählt der Haribo-Star gegenüber dem deutschen Medium.