Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Thomas Gottschalk fungiert als Experte.
© Hersteller

Schock-Geständnis

Thomas Gottschalk: „Ich kriege einen knappen Tausender Rente“

27.11.25, 08:01
Teilen

In neun Tagen geht die deutsche Fernseh-Legende Thomas Gottschalk endgültig in Rente und verabschiedet sich vorerst aus der Öffentlichkeit. Dabei lässt er jetzt noch mit einer schockierenden Beichte aufhorchen. 

Nach Jahrzehnten als fixer Bestandteil der deutschen TV-Landschaft zieht Thomas Gottschalk nun endgültig den Schlussstrich.

Rückzug & Pensions-Geständnis

Bei RTL kündigte der Entertainer seinen Rückzug vom Bildschirm an – ein Schritt, der für viele Fans das Ende einer Ära markiert, oe24 berichtete. Während Gottschalk sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, sorgt ein anderes Thema für Überraschung: Seine gesetzliche Pension fällt deutlich bescheidener aus, als man es bei seiner langen und glänzenden Karriere erwarten würde.

Thomas Gottschalk bei Stefan Raab

Thomas Gottschalk bei Stefan Raab

© RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

"Kriege knappen Tausender" 

Wie er im Interview mit der „Bunte“ zurückblickt, verrät er ganz offen über seine Pension: „Ich kriege einen knappen Tausender. Immerhin war ich Redakteur beim Bayerischen Rundfunk.“

Doch nicht nur das, er gab außerdem zu, was er als größten Fehler seines Lebens betrachtet: „Zu oft die Klappe aufzureißen“, so Gottschalk.

Was hat er für die Zukunft vor?

Und was er jetzt vorhat, nachdem seine Karriere beendet ist? Reisen mit seiner Ehefrau!

Thomas Karina Gottschalk
© Instagram

„Wir wollen viel reisen. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe“, erzählt der Haribo-Star gegenüber dem deutschen Medium.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden