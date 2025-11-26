Kessler-Zwillinge: Vor 14 Jahren kündigten sie Freitod vor Millionen-Publikum an

Vor 14 Jahren sprachen die Kessler-Zwillinge, Alice und Ellen, in einer TV-Sendung offen über ihren Plan, im Fall einer schweren Krankheit gemeinsam den Freitod zu wählen. Nun haben sie ihren Vorsatz tragischerweise umgesetzt.

Alice und Ellen Kessler, damals 75 Jahre alt, sprachen bereits 2011 in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ mit einer erschreckenden Klarheit über ihren Plan, sich im Fall einer unheilbaren Krankheit das Leben zu nehmen – und zwar gemeinsam.

„Ich würde heute sagen: Wenn mir so etwas passiert, bringe ich mich um. Ich will nicht so leben“, erklärte Ellen Kessler damals auf die Frage nach dem Zustand der Komikerin Gaby Köster, die 2008 einen Schlaganfall erlitten hatte.

"Nur nicht mit einem Gewehr"

Alice Kessler pflichtete ihr bei und sagte: „Ich würde das Gleiche tun. Nur nicht mit einem Gewehr, weil ich keines habe. Es gibt andere Möglichkeiten.“ Die Zwillinge betonten damals, dass sie diesen Plan im Fall einer Krankheit, die das Leben untragbar machen würde, gemeinsam umsetzen wollten – selbst wenn nur eine von beiden betroffen wäre.

Ellen Kessler erklärte dazu: „Wenn ich merke, dass meine Schwester dement wird, dann würde ich sagen: Komm, jetzt bringen wir uns beide um. Ich glaube nicht, dass ich ohne sie weiterleben möchte.“

Der 17. November 2025

Am 17. November 2025 wurde der Plan tragischerweise wahr: Ellen Kessler, nur wenige Wochen nach einem Hirninfarkt, und ihre Schwester Alice entschieden sich für das begleitete Sterben.

Die Zwillinge erklärten immer wieder, dass sie ihre Lebensqualität nicht in einem Zustand verlieren wollten, der sie von ihren Prinzipien abbringen würde.