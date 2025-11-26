Alles zu oe24VIP
Kessler Zwillinge
© Getty Images

Ableben

Kessler-Zwillinge: So einsam war das Begräbnis - keine Feier, keine Freunde

26.11.25, 08:51
Teilen

Die weltberühmten tanzenden Zwillinge wurden jetzt still und heimlich beerdigt. 

Ihr Tod sorgte für Wirbel, doch jetzt ist es still um sie geworden. Die  Kessler-Zwillinge wurden  jetzt in Ruhe und ohne viel Aufsehen beerdigt.

Mehr zum Thema

Ellen und Alice Kessler mit Bernhard Paul. 

Ellen und Alice Kessler mit Bernhard Paul. 

© Getty Images

Mit Mutter vereint

Wie die Bild nun erklärt, wollten  Alice und Ellen  kein Aufsehen, keine große Feier, keine Zeremonie für ihre Beisetzung. Lediglich ein schlichter Akt sollte es sein, der sie mit ihrer 1977 verstorbenen Mutter am Waldfriedhof in Grünewald wieder vereinte.

Ellen und Alice Kessler

Ellen und Alice Kessler

© Getty Images

Ruhiges Leben 

„Im Tode mit unserer geliebten Mutti vereint. So hätten wir es gern. Und so haben wir es auch  testamentarisch  verfügt", so erklärte es Ellen schon vor einiger Zeit. Bald sollen sie ihre letzte Ruhe finden und da sie keine Verwandten mehr haben, wird ein Bestattungsunternehmen die Urnen dazustellen.

Ellen Kessler, Carolin Reiber and Alice Kessler  

Ellen Kessler, Carolin Reiber and Alice Kessler  

© Getty Images

Ruhig und eher zurückgezogen war das Leben der berühmten ehemaligen Showstars zuletzt. Die beiden gingen nicht mehr viel aus, genossen zu Hause entspannte Stunden, gingen gerne zum Italiener essen, wo sie ihre Freundinnenrunde trafen.

