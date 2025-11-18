Kessler-Zwillinge (†89): Wer ihre Villa und das Vermögen erbt

Die berühmten Kessler-Zwillinge haben alles genau geplant.

Ellen und Alice Kessler haben alles genau geplant. Ihren Tod mit 89 , aber auch ihr Vermächtnis.

Mehr zum Thema

© APA/dpa/Holger Hollemann

Wer erbt?

Die berühmten Zwillinge waren nie verheiratet, hatten weder eigene Kinder noch nahe Angehörige mehr: Die zwei Brüder der tanzenden Schwestern waren im Kindesalter an Krankheiten gestorben.

Ellen und Alice Kessler mit Bernhard Paul. © Getty Images

So wird Erbe aufgeteilt

Sie haben sich alles zeitlebens selbst aufgebaut und wollten auch über den Tod hinaus darüber verfügen, wer was bekommen soll.

Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" sollte alleine als Erbe eingesetzt werden, doch die Kessler-Zwillinge überlegten es sich Ende 2023 anders. Und wählten weitere Organisationen aus, die sie bedenken wollten:

sollte alleine als Erbe eingesetzt werden, doch die Kessler-Zwillinge überlegten es sich Ende 2023 anders. Und wählten weitere Organisationen aus, die sie bedenken wollten: die Blindenmission CBM

UNICEF und das

und das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk sowie die

sowie die deutsche Stiftung Patientenschutz

Bereits als sie noch lebten unterstützten die Künstlerinnen Menschen in Notlagen, sie wollten etwas zurückgeben, denn der Start ihres Lebens war kein schöner: Der Vater war Alkoholiker und gewalttätig.

Geld gut angelegt

Und, wie hoch ist die Summe des Vermögens? Dazu sagte Ellen Kessler jüngst zur Bild: "Es ist nicht wenig. Wir haben noch ein bisschen was auf der Kante. Wir haben sehr gut verdient, unser Geld nie zum Fenster herausgeschmissen und gut angelegt.“

Villa

Und ihre Villa im noblen Stadtteil Grünwald inklusive großem Garten und Pool wird einige Milliönchen einbringen. Diese Summe wird dann unter den Erben aufgeteilt.