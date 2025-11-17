"Begleitete Sterbehilfe": Kessler-Zwillinge wollten gemeinsam sterben

Alice und Ellen galten als schönste Frauen der Welt und wurden gemeinsam tot aufgefunden. Nun ist der Todesgrund bekannt: Sie wollten gemeinsam sterben!

Laut der „Bild“ haben sich die Zwillingsschwestern dazu entschieden, gemeinsam zu sterben. Sie nahmen die "begleitete Sterbehilfe“ in Anspruch. In Deutschland ist dies unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.

Eine Polizeistreife fuhr gegen 12 Uhr routinemäßig zum Anwesen der Zwillinge. Die Beamten vom Fachkommissariat K12 konnten nur noch ihren Tod feststellen und ein Fremdverschulden ausschließen.

"begleitete Sterbehilfe" in Deutschland erlaubt

Die Person muss u.a. „eigenverantwortlich und aus freiem Willen handeln“, volljährig und geschäftsfähig sein. Die Helfer dürfen die tödliche Handlung nicht selbst ausführen. Das wäre „aktive Sterbehilfe“ und ist in Deutschland verboten.

Die Zwillingsschwestern wurden 1936 in Nerchau (Sachsen) geboren und zählten über Jahrzehnte zu den bekanntesten deutschen Künstlerinnen. Als Sängerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Showstars prägten sie die Unterhaltungsszene im In- und Ausland.

Die beiden waren ihr Leben lang unzertrennlich – und hatten bereits zu Lebzeiten den gemeinsamen Abschied geplant. Im April 2024 erklärten sie gegenüber der Bild, dass sie später einmal in derselben Urne beigesetzt werden möchten. Auch die Asche ihrer Mutter Elsa und ihres Hundes Yello sollte darin Platz finden. „So haben wir es auch testamentarisch verfügt“, sagte damals Ellen Kessler.