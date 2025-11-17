Schock: BEIDE Kessler-Zwillinge tot aufgefunden

Alice und Ellen galten als schönste Frauen der Welt und wurden jetzt gemeinsam tot aufgefunden.

Nun sind beide tot aufgefunden worden. Wie die deutsche "Bild" berichtet, starben die Entertainerinnen gemeinsam in München.

© getty

Bekannteste deutsche Künstlerinnen

Wie da deutsche Medium schreibt, gab es am Fundort einen Einsatz der Kriminalpolizei. Die Zwillingsschwestern wurden 1936 in Nerchau (Sachsen) geboren und zählten über Jahrzehnte zu den bekanntesten deutschen Künstlerinnen. Als Sängerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Showstars prägten sie die Unterhaltungsszene im In- und Ausland.

© getty

Wollten in derselben Urne beigesetzt werden

Die beiden waren ihr Leben lang unzertrennlich – und hatten bereits zu Lebzeiten den gemeinsamen Abschied geplant. Im April 2024 erklärten sie gegenüber der Bild, dass sie später einmal in derselben Urne beigesetzt werden möchten. Auch die Asche ihrer Mutter Elsa und ihres Hundes Yello sollte darin Platz finden. „So haben wir es auch testamentarisch verfügt“, sagte damals Ellen Kessler.

Details zu Todesursache und Hintergründen des Kripo-Einsatzes sind bislang nicht bekannt.