"Die Toten Hosen": Neue Termine für Zusatzkonzerte - auch in Österreich!

Nächstes Jahr rocken "Die Toten Hosen" das längst ausverkaufte Wiener Happel-Stadion und 2027 kommen sie nach Graz.

Das Abschiedskonzert der Toten Hosen unter dem Motto „Trink aus wir müssen gehen“ am 12. September 2026 im Wiener Ernst Happel Stadion ist bereits restlos ausverkauft. Ebenso fast alle anderen Shows in Deutschland und der Schweiz. Doch jetzt gibt es dennoch Good News für Fans der Kultband!

Die Hosen gaben am Montag bekannt, dass es 2027 noch einige Zusatzshows geben wird. Darunter auch ein weiterer Austro-Termin. Die Rocker gastieren am 23. Juni 2027 in der Messe Graz. Der Vorverkauf für die Zusatz-Konzerte startet am Mittwoch, den 19. November um 17 Uhr.

Die Abschiedstour unter dem Motto „Trink aus wir müssen gehen“ startet am 7. Juni in Esch/Alzette Luxemburg. Das letzte Konzert 2026 wird in Wien stattfinden. Und 2027 folgt die letzte Live-Ausfahrt der „Opel Gang“ nach Österreich!