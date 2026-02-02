Alles zu oe24VIP
Marius Borg Høiby
© Getty Images

Marius Borg Høiby

Neue Vorwürfe: Norwegen-Prinz festgenommen

02.02.26, 13:22
Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin ist wegen neuer Vorwürfe festgenommen worden.

Oslo. Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist unmittelbar vor Beginn eines Vergewaltigungsprozesses gegen ihn festgenommen worden. Das bestätigte die Anwältin des 29-Jährigen, nachdem Untersuchungshaft wegen neuer Vorwürfe beantragt worden war. Es geht demnach um mutmaßliche Körperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und einen Verstoß gegen ein Kontaktverbot.

Ab Dienstag steht Marius Borg Høiby unter anderem wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht. 

Mehr Infos in Kürze ...

