Jacky Lugner verrät: Fran Drescher tanzt mit Ex-Mann am Opernball

Der US-Drehbuchautor wirkte am TV-Erfolg "The Nanny" mit, am 12. Februar nimmt er ebenfalls in der Lugner-Loge Platz.

"Nanny" Fran Drescher wird bei ihrem Auftritt als Gast der Lugner City am Wiener Opernball am 12. Februar von ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson begleitet. Jacobson entwickelte sowohl die Serie "The Nanny" als auch das folgende "Happily Divorced" mit Drescher. Nach der freundschaftlichen Scheidung von Drescher outete sich Jacobson als homosexuell.

Mehr lesen:

Jacobson wird kommende Woche gemeinsam mit Drescher nach Wien kommen. Neben dem Ballbesuch ist auch ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm geplant. "Gerade auf unserem Social-Media-Account gab es viele Anfragen, ob Peter Marc Jacobson Fran begleiten würde. Ich kann dies nun bestätigen und freue mich sehr, auch ihn in Wien begrüßen zu dürfen", sagte Jacqueline Lugner am Montag der APA.





Gegenüber von Fran Drescher wird auch noch eine weitere Ikone Platz nehmen: Sharon Stone ist bei Karl Guschlbauer zu Gast. Der Schaumrollen-König macht damit den Lugners ordentlich Konkurrenz.