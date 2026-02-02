Dschungelcamp-Spoiler: DIESER Star soll heute Abend fliegen!

An Tag 11 steht der nächste Dschungelcamp-Rauswurf bevor - laut Insidern sollen zwei Kandidaten heute wackeln.

An Tag 11 im Dschungelcamp fürchten sich die Stars weniger vor Krabbeltieren und Schleim als vor der wohl gefürchtetsten Frage überhaupt: Wer muss gehen? Gleich zwei Kandidaten stehen erneut unter Beobachtung – doch eine Person zieht das Drama in dieser Nacht besonders stark an sich: Eva Benetatou. Steht sie vor dem Aus oder gelingt ihr ein weiteres Mal die Flucht vor dem Rauswurf?

Fest steht: Der Dschungel lichtet sich. Drei Stars haben ihre Träume vom Dschungelthron bereits begraben. Für Nicole Boettcher-Bestler war an Tag 8 Schluss, wenig später traf es Umut Tekin und völlig überraschend auch Mirja du Mont. Abgänge, die zeigten: Sicher ist hier niemand – und Berechenbarkeit war gestern.

Zwei Namen, ein großes Zittern

Auch an Tag 11 bleibt die bange Frage: Wen trifft es diesmal? Auf der Abschussliste stehen erneut Eva Benetatou und Stephen Dürr. Während Stephen die Situation nach außen mit Gelassenheit kommentiert und erklärt, es wäre „kein Problem“, das Camp zu verlassen, stellt sich unweigerlich die Frage, wie standhaft diese Coolness bleibt, wenn es tatsächlich ernst wird. Sein Humor polarisiert – nicht jeder im Camp kann darüber lachen.

Deutlich brisanter ist jedoch die Lage für Eva. Seit Tagen ist sie das emotionale Epizentrum des Camps. Kaum ein Gespräch kommt ohne ihren Namen aus, kaum ein Konflikt ohne einen Seitenhieb in ihre Richtung. Alte Vorwürfe wurden wieder hervorgeholt, neue Gerüchte kamen hinzu. Nach der bereits aufgearbeiteten Geschichte rund um Samiras Ex-Mann sorgen nun Spekulationen über Patrick Romer für neuen Gesprächsstoff.

Eva im Kreuzfeuer der Gerüchte

Im Camp wird getuschelt, gemutmaßt und seziert – und Eva steht dabei dauerhaft unter Beobachtung. Der Vorwurf, der immer wieder im Raum steht: Sie habe es gezielt auf vergebene Männer abgesehen. Als Stephen das Thema offen anspricht, finden sich rasch Mitstreiter, die bereitwillig in die Diskussion einsteigen. Eva selbst reagiert irritiert, zeigt wenig Verständnis für die Aufregung – und genau das macht sie für viele nicht weniger verdächtig.

Während im Camp die Nerven blank liegen, brodelt es auch außerhalb. In den sozialen Medien wird hitzig diskutiert, kommentiert und abgestimmt. Die Zuschauermeinung scheint sich zunehmend zu verdichten. Die bisherigen Voting-Ergebnisse lassen wenig Spielraum für Optimismus: Eva steht unter massivem Druck, und ihre Rolle im Camp polarisiert wie kaum eine andere.

Alles oder nichts

Bleibt sie oder fliegt sie? Genau diese Frage spaltet Fans und Camp gleichermaßen. Denn wie immer liegt das letzte Wort beim Publikum. Erst in der Nacht wird sich entscheiden, ob Eva Benetatou ihre Reise im Dschungel fortsetzen darf – oder ob sie als nächste den australischen Busch verlassen muss.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+