Sensationsfund – Da Vincis Geheimnis entschlüsselt?

Ein internationales Forscherteam des Leonardo DNA Project hat auf einer Leonardo da Vinci zugeschriebenen Zeichnung DNA-Spuren entdeckt und damit für Aufsehen gesorgt. Stammt die DNA tatsächlich vom Universalgenie der Renaissance?

Die Wissenschaftler um Harinder Singh vom J. Craig Venter Institute in den USA berichten in einer Preprint-Studie (Anm. noch nicht von Fachleuten begutachtet) über ihr Vorgehen: Mithilfe spezieller Abstrich- und Sequenzierverfahren analysierten die Wissenschaftler eine Rötelzeichnung, die den Kopf eines Kindes zeigt – die Zeichnung wird stilistisch mit da Vinci in Verbindung gebracht.

Dabei fanden sie ein Gemisch aus mikrobieller, pflanzlicher, tierischer und auch menschlicher DNA. Besonders brisant sind Fragmente des Y-Chromosoms, die einer genetischen Linie zugeordnet werden konnten, die heute im Mittelmeerraum und in der Toskana verbreitet ist. Zum Vergleich untersuchten die Forscher historische Briefe eines männlichen Verwandten da Vincis aus dem 15. Jahrhundert und fanden ähnliche genetische Merkmale.

Dennoch betonen die Wissenschaftler, dass dies kein Beweis für eine direkte Zuordnung zu Leonardo ist, da die DNA stark fragmentiert und das Werk über Jahrhunderte von vielen Menschen berührt worden sein könnte. Auch unabhängige Experten mahnen zur Vorsicht. Trotz der Unsicherheiten sehen die Forscher großes Potenzial der Methode für Kunstgeschichte und Authentifizierungsfragen.