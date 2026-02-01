Simone Ballack enthüllt: Das war Emilios (†18) letzte Nachricht

Die Dschungelcamp-Teilnehmerin Simone Ballack erzählt am Lagerfeuer über den tragischen Verlust ihres Sohnes und verrät, was in Emilios letzter Nachricht an sie stand.

Simone Ballack sorgt am zehnten Tag im Dschungelcamp für einen besonders emotionalen Moment. Sie spricht mit ihren Mitkandidaten offen über den Tod ihres Sohnes Emilio. Simone erklärt, dass sie immer wieder Zeichen wahrnimmt, welche ihr das Gefühl geben, dass ihr Sohn noch immer bei ihr ist.

Die IBES-Kandidatin beschreibt: "Manchmal fallen bei uns Bilder von der Wand." Laut ihr wirkt eine Freundin als eine Art Medium: "Wir haben viel mit Emilio gemacht. Er ist noch nicht ganz weg, er ist noch da – das spüre ich." Auch im Camp ereignen sich immer wieder kleine, unerklärliche Dinge.

Spürte ihn die ganze Zeit

Über die tragische Nacht erzählt Simone: "Auch in der Nacht, als er gestorben ist, war er bei mir, obwohl er in Portugal war und nicht in Deutschland." Schon bevor die Todesnachricht sie erreicht hatte, fühlte sie den Kontakt ihres Sohnes: "Ich war die ganze Nacht wach und konnte nicht schlafen. Ich habe dann im Zimmer meines Sohnes geschlafen, was ich normalerweise nie tue, und dann hat das ganze Haus vibriert. Keiner hat das gehört außer mir – und dann klingelte das Telefon."

Vor allem geht ihr die letzte Nachricht nicht aus dem Kopf: "Die letzte WhatsApp von meinem Sohn waren zwei Herzen. Er hat mal ein Herz geschickt, mal ein Küsschen, aber nie zwei Herzen."

"Ich glaube total an Energien"

Im Dschungeltelefon öffnet sich Simone weiter: "Ich glaube total an Energien. Ich erlebe das hier im Dschungel viel intensiver als zu Hause. Hier gibt es keine Ablenkung, deshalb muss man sich mit sich und seinen Themen beschäftigen." Sie betont: "Wenn Menschen sterben, sind ihre Energien trotzdem noch hier, zumindest eine gewisse Zeit. Es ist ein Prozess, bis man die Welt verlässt. Irgendwann gehen die Seelen ganz."

Die Erfahrung von Simone trifft Mitcamperin Samira sehr. Sie ist selbst zweifache Mutter. Im Dschungeltelefon sagt sie unter Tränen: "Ich finde es krass, was Simone erlebt hat. Einfach nur grauenvoll. Sie hat eine letzte Nachricht von ihrem Kind auf dem Handy, aber er existiert nicht mehr. Mir tut das so leid für sie. Es ist das Schlimmste, was einer Mama je passieren kann."

Tragischer Unfall

Emilio Ballack starb im August 2021 bei einem Quad-Unfall auf dem Familienanwesen in Portugal. Der Sohn des ehemaligen DFB-Kickers Michael Ballack und Simone Ballack wurde vom umgekippten Fahrzeug begraben.

Für Simone gilt eine besondere Regel. Wegen der tragischen Umstände wurde bei ihrer Kette eine Ausnahme gemacht. Diese beinhaltet ein Teil von Emilios Asche. Simone erklärt: "Die Produktion wird sich darum kümmern. Es gibt ein Beutelchen, in dem die Kette aufbewahrt und von einem Mitarbeiter bewacht wird."