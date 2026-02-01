Alles zu oe24VIP
Melissa Naschenweng feiert Mamas 60er
© Instagram

Seltene Bilder

Zum 60. Geburtstag der Mama: Melissa Naschenweng teilt private Momente

01.02.26, 14:53
Teilen

Die Schlagerqueen ließ ihre Mama hochleben und gab Einblick in die wilde Geburtstagsfeier - inklusive Ständchen mit Papa. 

Die heimische Schlagergröße Melissa Naschenweng hat auf Instagram ihre 363.000 Follower auf eine ganz besondere Feier mitgenommen: den 60. Geburtstag ihrer Mama Christine. Mit rührenden Worten und privaten Einblicken gab die Sängerin den Fans die Gelegenheit, einen Blick hinter die Bühne ihres Lebens zu werfen.

„Seltener, ganz privater Einblick: Familie ist mein Rückhalt. Das sind die Momente abseits der Bühne, die mich prägen und erden. Mama ist 60 geworden – und ich bin einfach stolz, so eine junge, flotte, fesche Power Mama zu haben. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Papa“, schreibt Naschenweng zu den intimen Aufnahmen.

 


 

Spontane Momente 

In den Videos zeigt die Künstlerin tanzende Momente mit ihrer Mama, singt gemeinsam mit ihrem Papa und gibt Einblicke in die ausgelassene Stimmung der Gäste. Die Feier wirkt liebevoll, fröhlich und ungezwungen – ein Kontrast zu den großen Bühnenauftritten, die ihre Fans sonst von Melissa kennen.

Mit diesen Einblicken unterstreicht Naschenweng nicht nur die enge Bindung zu ihrer Familie, sondern auch, wie sehr private Momente und Zusammenhalt sie inspirieren.

