Kritik an höheren Parktarifen in der Mönchsberggarage

Die jüngste Tariferhöhung in der Mönchsberggarage sorgt bei vielen Autofahrern für Unmut.

Salzburg. Die Erhöhung der Parktarife in der Salzburger Mönchsberggarage hat bei zahlreichen Autofahrerinnen und Autofahrern für Verärgerung gesorgt. Pro Jahr nutzen rund 820.000 Personen die beiden Garagen im Mönchsberg. Seit Kurzem kostet das Parken pro begonnener zehn Minuten 60 statt bisher 55 Cent. Auch der sogenannte Lochtarif wurde von vier auf 4,70 Euro angehoben, gleichzeitig wurde die maximale Parkdauer für Kundinnen und Kunden der Altstadtkaufleute von vier auf drei Stunden reduziert.

Kritiker sprechen von einer unverhältnismäßigen Verteuerung des Parkens in Innenstadtnähe. Geschäftsführer der Altstadtgaragen, Christian Mooslechner, weist diese Vorwürfe zurück. Die Anpassungen seien notwendig gewesen, um die Tarife an die Inflation anzugleichen. Die letzte Erhöhung der Standardtarife habe im Jänner 2024 stattgefunden.

Zudem verweist Mooslechner darauf, dass die jährlichen Zuschüsse des Altstadtverbands für den ermäßigten Lochtarif den Einnahmenausfall durch rund 200.000 Nutzerinnen und Nutzer nicht ausgleichen würden. Die Diskussion um Leistbarkeit und Attraktivität des Parkens in der Salzburger Altstadt dürfte damit weiter anhalten.