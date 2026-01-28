Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Kritik an höheren Parktarifen in der Mönchsberggarage
  • Kritik an höheren Parktarifen in der Mönchsberggarage

Kritik an höheren Parktarifen in der Mönchsberggarage

28.01.26, 13:07 | Aktualisiert: 28.01.26, 15:50
Teilen

Die jüngste Tariferhöhung in der Mönchsberggarage sorgt bei vielen Autofahrern für Unmut. 

Salzburg. Die Erhöhung der Parktarife in der Salzburger Mönchsberggarage hat bei zahlreichen Autofahrerinnen und Autofahrern für Verärgerung gesorgt. Pro Jahr nutzen rund 820.000 Personen die beiden Garagen im Mönchsberg. Seit Kurzem kostet das Parken pro begonnener zehn Minuten 60 statt bisher 55 Cent. Auch der sogenannte Lochtarif wurde von vier auf 4,70 Euro angehoben, gleichzeitig wurde die maximale Parkdauer für Kundinnen und Kunden der Altstadtkaufleute von vier auf drei Stunden reduziert.

Kritiker sprechen von einer unverhältnismäßigen Verteuerung des Parkens in Innenstadtnähe. Geschäftsführer der Altstadtgaragen, Christian Mooslechner, weist diese Vorwürfe zurück. Die Anpassungen seien notwendig gewesen, um die Tarife an die Inflation anzugleichen. Die letzte Erhöhung der Standardtarife habe im Jänner 2024 stattgefunden.

Zudem verweist Mooslechner darauf, dass die jährlichen Zuschüsse des Altstadtverbands für den ermäßigten Lochtarif den Einnahmenausfall durch rund 200.000 Nutzerinnen und Nutzer nicht ausgleichen würden. Die Diskussion um Leistbarkeit und Attraktivität des Parkens in der Salzburger Altstadt dürfte damit weiter anhalten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen