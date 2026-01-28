Ball-Beben in der Hofburg: DJ Ötzi ersetzt verletzten Roland Kaiser

Roland Kaiser wird am Freitag nicht in der Hofburg singen. Der Schlagerstar hat sich am Bein verletzt und seinen Auftritt beim Ball der Wiener Wirtschaft abgesagt. DJ Ötzi übernimmt die Mitternachtseinlage.

Die Hofburg wird herausgeputzt, das Programm steht, die letzten Vorbereitungen laufen. Am Freitag steigt der 65. Ball der Wiener Wirtschaft. Doch einer, auf den sich viele gefreut haben, wird nicht auftreten. Roland Kaiser, 73 Jahre alt, hat seinen Auftritt kurzfristig abgesagt. Der Schlagerstar hat sich eine Bänderverletzung am Bein zugezogen und soll sich auf ärztlichen Rat in den kommenden Wochen schonen. Das gab die Veranstaltungsleitung auf Instagram bekannt.

Geplant war sein Auftritt als Mitternachtseinlage - ein musikalischer Höhepunkt des Abends. Die Absage kam überraschend, die Enttäuschung ist groß. Kaiser habe sich sehr auf die Ballnacht gefreut, sehe aber keine Möglichkeit, in seinem Zustand auf der Bühne zu stehen, so sein Management. "Wir wünschen ihm von Herzen eine rasche Genesung", heißt es seitens der Veranstalter

DJ Ötzi springt ein und übernimmt das Rampenlicht

Die Verantwortlichen reagierten schnell und fanden Ersatz. DJ Ötzi übernimmt die Mitternachtseinlage. "Damit der Ball für euch trotzdem unvergesslich wird, haben wir schnell reagiert: DJ Ötzi übernimmt als neuer Star-Act und bringt die Hofburg zum Beben", hieß es in einem Instagram-Posting. Der Tiroler Publikumsliebling soll für volle Tanzflächen, Mitsing-Momente und ausgelassene Stimmung sorgen.

Ballprogramm bleibt ansonsten unverändert

Trotz der kurzfristigen Änderung bleibt der Abend im Großen und Ganzen wie geplant. Die Sängerin Mathea wird die Eröffnung gestalten. Die Veranstalter versprechen eine rauschende Ballnacht - auch ohne Roland Kaiser auf der Bühne.