Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Verteilerkasten
© Getty/Symbolbild

Ermittlungen laufen

Blitzknall-Satz in Verteilerkasten: Bewohner verhinderte Explosion

28.01.26, 11:04
Teilen

Die Zündschnur verlief über sechs Stockwerke hinweg. Ein Hausbewohner konnte diese noch rechtzeitig kappen.

Wien. In der Nacht auf Dienstag wurde die Polizei als auch die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Mehrparteienhaus in der Wiener Donaustadt gerufen, nachdem Rauch die Brandmeldeanlage in dem Gebäude ausgelöst hatte.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Rauch vom Entzünden einer Zündschnur herrührte. Diese führte vom Erdgeschoss bis in den sechsten Stock zu einem Strom- und Gasverteilerkasten, in dem ein Blitzknallsatz deponiert war.

Die Ermittlungen laufen

Der Knallsatz detonierte zum Glück nicht. Ein couragierter Hausbewohner war der Zündschnur im Stiegenhaus gefolgt und hatte diese noch in letzter Sekunde durchtrennt. Der Blitzsatz hätte einen lauten Knall ausgelöst und ziemlich sicher einen hohen Sachschaden verursacht. 

Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien hat die Ermittlungen gegen die bislang unbekannte Täterschaft aufgenommen. Diese laufen auf Hochtouren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen