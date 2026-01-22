Alles zu oe24VIP
Die alarmierten Feuerwehrleute retteten den Vierbeiner.
Gerettet

Hund "Paul" stürzte in zugefrorenen Bach

22.01.26, 11:13
Der Vierbeiner konnte von den alarmierten Florianis unverletzt geborgen werden.

Tirol. Zu dem tierischen Rettungseinsatz kam es am Mittwochnachmittag kurz nach 14.30 Uhr in Schlitters im Zillertal (Bezirk Schwaz).

Kurz nach 14.30 Uhr stürzte der Golden Retriever "Paul" beim Spaziergang mit seinen Besitzern aus unbekannter Ursache in das zugefrorene und eisige Bachbett des "Ölxbachs" ab. Daraufhin setzte die Besitzerin bei der Leitstelle Tirol einen Notruf ab. Insgesamt neun Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Schlitters rückten sofort aus. Die Florianis sicherten den Vierbeiner im Sicherheitsgurt und konnten ihn innerhalb weniger Minuten mittels Steckleiter aus seiner misslichen Lage retten.

Der Hund erlitt bei dem Sturz wie durch ein Wunder keine Verletzungen. Nach dem Gruppenfoto von "Opfer und Rettern" konnte Paul mit seinen überglücklichen Besitzern den Spaziergang wieder fortsetzen.

