Ermittler am Tatort Seniorenheim Döbling


Im Nobelbezirk

87-Jährige tot: Mordverdacht in Deluxe-Seniorenheim

22.01.26, 10:08 | Aktualisiert: 22.01.26, 12:52
Teilen

Wie die Polizei bekannt gibt, kam es im Nobelbezirk Döbling zu einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen. Eine 87-Jährige wurde tot in ihrem Zimmer in einem Pensionistenheim aufgefunden. Laut Obduktion war es eindeutig ein Tötungsdelikt.

Wien. Passiert ist der Mord an der betagten Frau in einem privaten Seniorenheim der Deluxe-Klasse nahe des Türkenschanzparks in der Hartäckerstraße beim bekannten Salettl. Das Opfer dürfte durchaus vermögend gewesen sein. Von Seiten der privaten Führung heißt es nur "kein Kommentar" - die Securitys verscheuchen jeden einzelnen Pressevertreter aggressiv, gefunden wurde die 87-Jährige bereits am Dienstag um 13.45 Uhr in ihrem Zimmer von einem oder einer Angestellten der Pensionisten-Residenz. Offenbart deutete die Spurenlage sofort in Richtung eines Gewaltverbrechens.




In den Abendstunden des folgenden Tages wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt. Laut dem vorläufigen Ergebnis des Gerichtsmediziners ist von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Das Landeskriminalamt Wien führt nun die weiteren Ermittlungen. Da sich diese noch in einem frühen Stadium befinden und um den weiteren Verlauf der Ermittlungen nicht zu gefährden, werden derzeit von der Polizei keine näheren Details bekannt gegeben.



