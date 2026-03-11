Regierungs-Ansage: Das ändert sich jetzt bei Tankstellen

Die Regierung setzt nun erste (kleinere) Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise.

Vorerst gibt es noch keine Preiseingriffe. Einig wurde sich die Regierung aber bei anderen Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. So dürfen Tankstellen etwa künftig nur mehr dreimal pro Woche - Montag, Mittwoch, Freitag - die Preise anheben.

Bisher durften ja täglich um 12.00 Uhr die Preise steigen. Dadurch soll es mehr Planungssicherheit für Autofahrer geben. Verhindern, dass die Preise steigen, kann die Maßnahme aber nicht. Preissenkungen sind bei Tankstellen übrigens immer erlaubt.

Ein direkter Preiseingriff bleibt damit vorerst aus, im Hintergrund wird aber weiterverhandelt. Die SPÖ machte sich bekanntlich für einen "Margendeckel" wie etwa in Kroatien stark, die ÖVP plädierte für eine Senkung der Steuer, die mit den Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer finanziert werden soll.