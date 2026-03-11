Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Babler Stocker Meinl
© APA/HELMUT FOHRINGER

Spritpreise

Regierungs-Ansage: Das ändert sich jetzt bei Tankstellen

11.03.26, 11:05
Teilen

Die Regierung setzt nun erste (kleinere) Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. 

Vorerst gibt es noch keine Preiseingriffe. Einig wurde sich die Regierung aber bei anderen Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise. So dürfen Tankstellen etwa künftig nur mehr dreimal pro Woche - Montag, Mittwoch, Freitag - die Preise anheben.

Bisher durften ja täglich um 12.00 Uhr die Preise steigen. Dadurch soll es mehr Planungssicherheit für Autofahrer geben. Verhindern, dass die Preise steigen, kann die Maßnahme aber nicht. Preissenkungen sind bei Tankstellen übrigens immer erlaubt. 

Ein direkter Preiseingriff bleibt damit vorerst aus, im Hintergrund wird aber weiterverhandelt. Die SPÖ machte sich bekanntlich für einen "Margendeckel" wie etwa in Kroatien stark, die ÖVP plädierte für eine Senkung der Steuer, die mit den Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer finanziert werden soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen