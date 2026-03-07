Brand in Haus: 85-Jährige und Nachbar im Krankenhaus

Beide Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert.

In Stadl-Paura brach am späten Freitagabend in einem Einfamilienhaus ein Brand aus. Die Bewohnerin (85) und ein Nachbar wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die Frau bemerkte gegen 20.30 Uhr ein Feuer in einem Wohnraum. Sie versuchte selbst, die Flammen zu löschen, bat dann aber einen Nachbarn um Hilfe. Beide konnten den Brand wegen der starken Rauchentwicklung nicht unter Kontrolle bringen.

Laut Polizeisprecher Friedrich Stadlmayr hatte die Bewohnerin zuvor den Kamin eingeheizt. Kurz danach bemerkte sie ein Glutnest vor dem Kamin, ein Möbelstück stand bereits in Flammen.

Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften an und konnte den Brand löschen. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.