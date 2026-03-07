Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Brand in Haus: 85-Jährige und Nachbar im Krankenhaus
© laumat

Sie löschten selbst

Brand in Haus: 85-Jährige und Nachbar im Krankenhaus

07.03.26, 21:17 | Aktualisiert: 08.03.26, 10:40
Teilen

Beide Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. 

In Stadl-Paura brach am späten Freitagabend in einem Einfamilienhaus ein Brand aus. Die Bewohnerin (85) und ein Nachbar wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die Frau bemerkte gegen 20.30 Uhr ein Feuer in einem Wohnraum. Sie versuchte selbst, die Flammen zu löschen, bat dann aber einen Nachbarn um Hilfe. Beide konnten den Brand wegen der starken Rauchentwicklung nicht unter Kontrolle bringen.
Laut Polizeisprecher Friedrich Stadlmayr hatte die Bewohnerin zuvor den Kamin eingeheizt. Kurz danach bemerkte sie ein Glutnest vor dem Kamin, ein Möbelstück stand bereits in Flammen.

Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften an und konnte den Brand löschen. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen