Qube: Neuer Linzer Gastro-Stern feierte Neueröffnung

Das große Opening findet am kommenden Dienstag statt.

Das neue Restaurant Qube hat über den Dächern von Linz eröffnet. Rund 100 geladene Gäste feierten den Auftakt der neuen Dachterrassen-Gastronomie im dritten Stock des Ars Electronica Center. Das Lokal setzt auf regionale Küche, urbanes Ambiente und einen Blick über Donau und Linzer Skyline.

Neueröffnung mit 100 geladenen Gästen

Die Eröffnung begann mit einer speziell gestalteten Präsentation im Deep Space. Anschließend feierten zahlreiche Ehrengäste im neuen Restaurant. Unter ihnen waren Bürgermeister Dietmar Prammer, Vizebürgermeisterin Merima Zukan, Wirtschaftsreferent Thomas Gegenhuber sowie Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Für musikalische Stimmung sorgte Friedrich Mücke mit einem DJ-Set.

Kulinarisch wurden die Gäste beim Flying Dinner verwöhnt. Serviert wurden unter anderem Ceviche-Tatar, Trüffel-Fettuccine und Rindsfilet. Bürgermeister Prammer betonte bei der Eröffnung, dass mit dem Qube ein Ort entstanden sei, der Kulinarik, Veranstaltungen und innovative Ideen verbinde und dem Standort neue Impulse gebe.

Auch Vizebürgermeisterin Zukan sieht großes Potenzial im neuen Lokal. Das Team zeige bereits jetzt, dass es den besonderen Platz mit Qualität und Gastfreundschaft beleben wolle. Die Stadt Linz ist Eigentümerin der Immobilie und hat die Dachterrasse verpachtet.

© Stadt Linz/KK

Qube als vielseitigen Treffpunkt etablieren

Die Betreiber Alexander Heuschober und Marco Luckner wollen das Qube als vielseitigen Treffpunkt etablieren. Geplant sind Frühstück, Mittagsmenüs, Wochenendbrunch und Dinner mit regionaler und saisonaler Küche. Ergänzt wird das Angebot durch Mehlspeisen aus der Patisserie Heuschober.

Im Sommer sind auf der Dachterrasse außerdem Sundowner-Abende mit Musik und Grillkurse vorgesehen. Für Veranstaltungen wie Firmenfeiern oder Hochzeiten bietet das Lokal Platz für bis zu 180 Personen und einen Blick über die Donau und die Linzer Innenstadt.