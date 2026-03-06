Gerald Grosz kündigt neues Buch an

Mit „Merkels Werk. Unser Untergang“ gelang dem ehemaligen blauen und orangen Politiker ein SPIEGEL-Bestseller. Jetzt kündigt der Polit-Blogger ein neues Buch an.

Letztes Jahr rechnete Grosz scharf mit der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ab. In seinem Buch „Merkels Werk. Unser Untergang“ ließ Grosz kein gutes Haar an der CDU-Politikerin, die 16 Jahre als Kanzlerin die Bundesrepublik führte.

Ein Jahr später schreibt Grosz die Fortsetzung seines Merkel-Buches, so kündigt er es in einer Aussendung zumindest an: „Im neuen Buch widmet sich Grosz erneut dem Thema Migration und deren politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen in Europa. Ausgehend von der These, dass in den vergangenen Jahren Millionen Menschen nach Europa gelangt seien, beschreibt der Autor die daraus resultierenden Herausforderungen für Sozialstaat, Sicherheit, Bildungssystem und wirtschaftliche Entwicklung.“

"Ab nach Hause"

Während er im letzten Buch fast ausschließlich Kritik übte, soll es nun um Lösungen gehen. Wie diese Lösungen aussehen, wird man im Mai 2026 erfahren. Dann soll das Buch im Grazer Stocker-Verlag erscheinen.

© Leopold Stocker

Wie das Buch heißt? „Ab nach Hause.“ Damit dürfte auch jedem klar sein, wohin die Reise für den Leser geht.