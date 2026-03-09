Auf A1: Zugedröhnter Geisterfahrer parkte am Pannenstreifen

Seinen Führerschein war der 52-Jährige auf der Stelle los.

Ein von Drogen beeinträchtigter Geisterfahrer ist am Sonntag auf der Westautobahn (A1) Richtung Wien bei Oed, Bezirk Amstetten, gegen die Betonmittelleitwand geknallt. Der 52-Jährige stellte daraufhin seinen Wagen einfach am Pannenstreifen ab. Die Beamten nahmen dem Griechen, der in Wien wohnt, den Führerschein vorläufig ab.

Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Anzeigen gehen Polizeiangaben von Montag zufolge an die Staatsanwaltschaft St. Pölten und die Bezirkshauptmannschaft Amstetten.

Das Auto wurde beim Unfall in den frühen Morgenstunden beschädigt, verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand. Die Polizisten stellten bei dem Lenker eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest, eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit. Weiters wurden verschiedene Drogen sichergestellt, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.