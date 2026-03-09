Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Geisterfahrer
© Getty

Nach Unfall

Auf A1: Zugedröhnter Geisterfahrer parkte am Pannenstreifen

09.03.26, 13:33
Teilen

Seinen Führerschein war der 52-Jährige auf der Stelle los. 

Ein von Drogen beeinträchtigter Geisterfahrer ist am Sonntag auf der Westautobahn (A1) Richtung Wien bei Oed, Bezirk Amstetten, gegen die Betonmittelleitwand geknallt. Der 52-Jährige stellte daraufhin seinen Wagen einfach  am Pannenstreifen ab. Die Beamten nahmen dem Griechen, der in Wien wohnt, den Führerschein vorläufig ab.

Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Anzeigen gehen Polizeiangaben von Montag zufolge an die Staatsanwaltschaft St. Pölten und die Bezirkshauptmannschaft Amstetten.

Das Auto wurde beim Unfall in den frühen Morgenstunden beschädigt, verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand. Die Polizisten stellten bei dem Lenker eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest, eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit. Weiters wurden verschiedene Drogen sichergestellt, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen