Quad überschlug sich: zwei Burschen verletzt

Die beiden 13 Jahre alten Burschen waren laut Polizei wahrscheinlich zu schnell unterwegs. Beide trugen keinen Helm.

OÖ. Das Duo (beide 13 Jahre alt) fuhr am Sonntagvormittag mit einem Elektro-Quad, das nicht für den Verkehr zugelassen ist und ohne das Wissen des Besitzers, in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) über einen Feldweg auf eine Wiese. Beide Burschen trugen keinen Helm.

Junger Lenker verlor Kontrolle über Quad

Bei der Rückfahrt zum Haus verlor der Lenker dann auf abschüssigem Gelände die Kontrolle über das Quad – laut Polizei vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit. Das Quad überschlug sich seitlich.

Dabei erlitt der Lenker des Quads Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach einer Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert werden. Sein Freund, der auf dem Sozius mitfuhr, wurde bei dem Unfall leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig.