Neues Kunstwerk macht Floridsdorfer Amtshaus bunter
Neues Kunstwerk macht Floridsdorfer Amtshaus bunter

09.03.26, 11:53
Ein großes, farbenstarkes Gemälde zieht nun die Blicke im Floridsdorfer Amtshaus auf sich. Mehrere Künstlerinnen schufen das Werk gemeinsam bei einem Action-Painting-Event. Jetzt hängt es im Foyer und setzt ein sichtbares Zeichen für die lebendige Kunstszene im Bezirk. 

Ein farbenfrohes Gemeinschaftswerk mehrerer Künstlerinnen hat nun einen festen Platz im Floridsdorfer Amtshaus gefunden. Das Bild entstand beim Action-Painting-Event "Illusion der Gefühle", das am 30. Oktober 2025 im Festsaal der Bezirksvorstehung stattfand und von "Robin, der Künstler" gemeinsam mit einem Künstlerkollektiv organisiert wurde.

Anfang März überreichte Robin mit Vertreterinnen und Vertretern des Kollektivs das dabei entstandene Gemälde offiziell an Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ). Das Werk erhält einen Ehrenplatz im Foyer vor dem Büro des Bezirksvorstehers und ist damit für Besucherinnen und Besucher des Amtshauses sowie für Gäste von Veranstaltungen gut sichtbar.

"Das Bild ist ein schönes Symbol für Kreativität, Lebensfreude und gemeinsames Gestalten - Werte, die gut zu Floridsdorf passen", freut sich Papai über das Geschenk. "Ein sichtbares Zeichen für die lebendige Kunstszene im Bezirk und für die Idee, Kunst auch im öffentlichen Raum zugänglich zu machen."

