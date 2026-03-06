Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Frankreich
psg
© FRANCK FIFE / AFP

Pariser stolpern

Monaco schlug PSG in der Ligue 1 erneut

06.03.26, 23:15
Teilen

Die AS Monaco hat auch das zweite Saisonduell mit Paris Saint-Germain in der Ligue 1 gewonnen. 

Die Monegassen setzten sich am Freitagabend auswärts mit 3:1 durch. Für PSG war es die vierte Niederlage in der Meisterschaft, aber die erste vor heimischem Publikum.

Der Club aus der Hauptstadt bleibt zwar an der Tabellenspitze, Verfolger Lens mit Samson Baidoo kann am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Metz jedoch bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter herankommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen