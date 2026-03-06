Alles zu oe24VIP
Cristiano Ronaldo
© Getty

Muskelverletzung

Verletzter Ronaldo lässt sich in Spanien behandeln

06.03.26, 18:55
Der Portugiese lässt sich Spanien am Oberschenkel behandeln.

Riad. Fußball-Altstar Cristiano Ronaldo hat den saudi-arabischen Club Al Nassr nach Angaben von Trainer Jorge Jesus vorübergehend verlassen, um sich in Spanien am Oberschenkel behandeln zu lassen. "Ronaldo hat sich im letzten Spiel eine Muskelverletzung zugezogen, und nach der Untersuchung war klar, dass er Ruhe und eine Behandlung braucht", sagte Jesus auf einer Pressekonferenz. Bereits zuvor hatte der Tabellenführer der Saudi Pro League die Verletzung des Portugiesen bestätigt.

Dem 41-Jährigen, der mit 22 Toren in 26 Einsätzen wettbewerbsübergreifend Al Nassrs bester Torschütze ist, wurde deshalb die Abreise in Richtung Madrid gestattet. Ob Ronaldo für Portugals WM-Vorbereitungsspiele gegen Mexiko (29. März) und die USA (1. April) fit wird, ist unsicher.

