Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. WSG Tirol
Semlic
© Gepa

Spannung pur!

Knackt die WSG den Grazer Fluch für die Meistergruppe?

06.03.26, 22:00
Die WSG Tirol steht am Sonntag vor einer doppelten Herausforderung: Um die Chance auf die Meistergruppe zu wahren, müssen die Tiroler erstmals in der Bundesliga gegen den GAK gewinnen.

Der Ankick erfolgt am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker), wobei die WSG auf ihren gelbgesperrten Kapitän Valentino Müller verzichten muss. Trainer Philipp Semlic weiß, dass sein Team Schützenhilfe benötigt, priorisiert aber die Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Der Tabellenneunte hat 2026 bisher stark gepunktet und liegt aktuell acht Zähler vor dem Vorletzten aus Graz.

Personalsorgen bei den Gästen aus Graz

Der GAK reist mit personellen Fragezeichen nach Tirol, da Trainer Ferdinand Feldhofer ebenso gesperrt fehlt wie Beres Owusu und Mark Grosse. Auch hinter den Einsätzen von Leistungsträgern wie Daniel Maderner und Tobias Koch stehen noch große Fragezeichen. Stürmer Alexander Hofleitner will dennoch den Schwung vom jüngsten Sieg gegen Ried mitnehmen, um den Anschluss nach vorne nicht zu verlieren.

Keine Luftschlösser im Abstiegskampf

Trotz der theoretischen Chance auf das obere Play-off bleibt Semlic realistisch und will vor allem einen direkten Konkurrenten distanzieren. In bisher fünf Bundesliga-Duellen konnten die Tiroler die Grazer noch nie besiegen, viermal trennte man sich mit einem Unentschieden. Ein Sieg wäre für die WSG unabhängig von den anderen Plätzen ein wichtiger Meilenstein für die restliche Saison.

