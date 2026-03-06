Traumhaftes Oval-Debüt: Schumacher rast in die Top 5

Mick Schumacher startet bei seinem zweiten IndyCar-Rennen und Oval-Debüt aus der zweiten Startreihe.

Der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher rast bei seinem Oval-Debüt im Qualifying auf den vierten Startplatz. Da Mick Schumacher der Letzte in der Gesamtwertung ist, musste er als Erstes auf dem Phoenix International Raceway rausfahren.

Für den Deutschen war dies ein Vorteil. Die Strecke war noch ein wenig kühler als bei den nachfolgenden Fahrern. Anders als etwa in der Formel 1 wird bei einem IndyCar-Qualifying auf einem Oval nicht die Zeit genommen, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit in Meilen pro Stunde.

"Ging ziemlich schnell vorüber"

Schumacher konnte in zwei Runden 173,776 und 173,558 Meilen pro Stunde erreichen. Damit war seine Geschwindigkeit im Qualifying 173,667 mph (279,49 km/h). Über sein Debüt scherzte Schumacher: "Das ging irgendwie ziemlich schnell vorüber." Er brauchte für die zwei Runden auf dem 1-Meilen-Oval nur 41,459 Sekunden.

Weiter sagte der Deutsche: "Es ist toll, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich denke, wir haben zwei gute Runden hingelegt, damit sollten wir bei der Musik sein und haben hoffentlich einen guten Startplatz."

Von der Pole startet David Malukas von Penske-Chevrolet. Er erreichte einen Durchschnitt von 175,383 mph (282,25 km/h). Als Zweiter geht Josef Newgarden ins Rennen. Platz drei holt sich Schumacher-Teamkollege Graham Rahal.