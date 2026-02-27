Glasner schreibt Geschichte und fordert ManUnited heraus

Oliver Glasner schreibt bei Crystal Palace Geschichte und steht dennoch im Kreuzfeuer. Nach dem historischen Einzug ins Achtelfinale wartet am Sonntag das brisante Duell gegen Manchester United.

Oliver Glasner hat es allen gezeigt. Trotz heftiger Fan-Proteste und Rücktrittsforderungen im Play-off-Hinspiel gegen Zrinjski Mostar führte der Oberösterreicher sein Team am Donnerstag mit einem 2:0-Sieg im Rückspiel in das Achtelfinale der Conference League. Damit knackt Palace eine 120-jährige Marke: Die Eagles stehen zum ersten Mal überhaupt unter den letzten 16 eines internationalen Bewerbs.

Historische Nacht in London

Dieser Meilenstein ist der nächste Erfolg nach dem FA-Cup-Triumph und dem Gewinn des Community Shield. Dennoch war die Stimmung zuletzt vergiftet, inklusive Pfiffen und Schmähgesängen gegen den 51-Jährigen. Glasner bleibt gewohnt direkt und meint, er müsse sich dem Shitstorm stellen, da er alles im Sinne des Vereins tue.

Manchester United wartet am Sonntag

Die nächste Bewährungsprobe folgt am Sonntag (15:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im legendären Old Trafford gegen Manchester United. Nach nur einem Sieg aus 15 Pflichtspielen feierte Palace zuletzt zwei Erfolge in Serie. Für Glasner ist es ein Spiel mit besonderer Brisanz, da er selbst als Kandidat bei den Red Devils gehandelt wird.

Abschied zum Saisonende fix

Dass Glasner London im Sommer verlässt, steht fest. Neben dem Interesse von United gibt es Gerüchte über eine Rolle als Global Head of Soccer bei Red Bull, wo er auf Jürgen Klopp folgen könnte. Der Coach konzentriert sich jedoch auf das Sportliche, um den Aufwärtstrend nach dem Sieg gegen die Wolves am Sonntag fortzusetzen.