laimer sabitzer
© getty

Clasico-Drama

Sabitzer fordert Laimer im Kampf um die Schale

27.02.26, 22:36
Teilen

Im Signal-Iduna-Park steigt heute der 139. deutsche Clasico. Dortmund kämpft gegen den Acht-Punkte-Rückstand und die Vorentscheidung im Titelrennen gegen bärenstarke Bayern.

Manchmal verdichtet sich eine Saison in 90 Minuten. Wenn Borussia Dortmund heute (18:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) den FC Bayern empfängt, ist genau so ein Moment gekommen. Der 139. deutsche Clasico im Signal-Iduna-Park ist diesmal ein Spiel zwischen Hoffnung und Vorentscheidung, da der Tabellenführer aus München bereits acht Punkte vor dem zweitplatzierten BVB liegt. Für die Hausherren ist es die letzte Chance zur Kurskorrektur, nachdem sie bereits im DFB-Pokal gegen Leverkusen und in der Champions League gegen Atalanta ausgeschieden sind.

Dortmunder Festung gegen Münchner Offensiv-Welle

Die Borussia spielt mit 52 Punkten aus 23 Partien ihre statistisch beste Saison seit sieben Jahren und ist zuhause noch ungeschlagen. Sportdirektor Sebastian Kehl weiß um die Bedeutung: Wir werden versuchen, Bayern München zu schlagen. Doch der Rekordmeister reist mit einer beeindruckenden Bilanz von 37 Toren in elf Auswärtsspielen an und ist in der Fremde seit 20 Ligaspielen unbesiegt. Trainer Vincent Kompany gibt die Richtung vor: In meinem Kopf geht es nur ums Gewinnen.

Österreicher-Duell und Sorgen um Manuel Neuer

Besonders spannend wird das ÖFB-Duell im Mittelfeld. Während Marcel Sabitzer bei den Dortmundern als Fixpunkt gilt, steht Konrad Laimer nach überstandenem Muskelfaserriss vor seinem Comeback für die Bayern. Bangen muss Kompany hingegen um Manuel Neuer, der nach seiner Verletzung noch nicht das volle Programm absolvieren konnte. Sollte der Kapitän ausfallen, wird erneut der junge Jonas Urbig zwischen den Pfosten stehen, der ihn zuletzt beim 3:2-Sieg gegen Frankfurt stark vertreten hat.

