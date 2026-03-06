Alles zu oe24VIP
Ralf Rangnick
© GEPA

Jetzt ist es fix

Ralf Rangnick gewinnt Transfer-Poker gegen Deutschland

06.03.26, 16:49
Das ist eine echte Fußball-Ohrfeige für Deutschland.  

Nach jahrelangem Tauziehen hat sich Ex-Bayern-Juwel Paul Wanner (20) gegen die deutsche Nationalelf entschieden. Wie die gut informierte BILD-Zeitung erfuhr, gab der Eindhoven-Star DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) und U21-Coach Antonio Di Salvo persönlich den Laufpass.

Wanner
© Getty

Der Gewinner heißt Ralf Rangnick (67)

Der ÖFB-Teamchef hat zweieinhalb Jahre gebaggert und jetzt den Mega-Deal perfekt gemacht. Wanners Mutter ist Österreicherin, er selbst in Dornbirn geboren – jetzt schlägt sein Herz auch sportlich für die Alpen-Republik.

Die Gründe für den DFB-Schock

WM-Garantie: Rangnick lockt Wanner mit einem festen Platz im Kader für die WM 2026 in Amerika! Stammplatz-Versprechen: Dem Mittelfeld-Techniker wurde laut BILD-Infos sogar eine tragende Rolle in der Zentrale zugesichert. Blitz-Debüt: Schon am 27. März könnte Wanner beim Länderspiel gegen Ghana erstmals im ÖFB-Trikot auflaufen.

Jüngster Bayern-Spieler aller Zeiten

Für Nagelsmann ist das ein schwerer Verlust. Wanner hält noch immer den Rekord als jüngster Bayern-Spieler der Bundesliga-Geschichte. Doch statt EM-Jubel mit Deutschland gibt es für das Super-Talent jetzt die rot-weiß-rote Zukunft.

