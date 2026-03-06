Showdown! Alle Szenarien im Meistergruppen-Krimi

Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs in der Bundesliga spitzt sich das Rennen um die Meistergruppe dramatisch zu. Am Sonntag (alle Spiele um 17 Uhr/live auf Sky) fällt die Entscheidung – und gleich fünf Teams kämpfen noch um die letzten zwei Tickets für die Top sechs.

Der TSV Hartberg hat dabei die besten Karten in der Hand. Dahinter hoffen am Sonntag (ab 17 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) noch der SK Rapid Wien, der SCR Altach, die SV Ried und die WSG Tirol auf den Sprung in die Meisterrunde. Ein Spieltag – unzählige Rechenspiele.

Hartberg fast durch – aber noch nicht sicher

Hartberg startet als Tabellenfünfter mit 32 Punkten in den finalen Spieltag und empfängt FC Blau-Weiß Linz. Ein Punkt würde bereits reichen, um das Ticket für die Meistergruppe endgültig zu lösen. Selbst eine Niederlage muss für die Steirer noch kein Drama sein: Nur wenn sowohl Rapid als auch Altach gewinnen und Altach dabei das Torverhältnis gegenüber Hartberg verbessert, könnte es für Hartberg noch eng werden.

Mit anderen Worten: Hartberg hat die Tür zur Meistergruppe weit offen – muss aber noch hindurchgehen.

Rapid unter Druck gegen Salzburg

Direkt dahinter lauert Rapid mit 30 Punkten. Für die Hütteldorfer wird das Heimspiel gegen FC Red Bull Salzburg zum echten Nerventest. Ein Sieg würde Rapid sicher in die Meistergruppe bringen. Auch ein Unentschieden könnte reichen – allerdings nur dann, wenn Altach nicht gewinnt.

Sollte Rapid verlieren, beginnt das große Zittern: Dann dürfte Altach ebenfalls nicht gewinnen, und auch Ried sowie Tirol müssten Punkte liegen lassen.

Altach hofft auf Schützenhilfe

Der SCR Altach (29 Punkte) hat ebenfalls noch Chancen – allerdings wartet mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer SK Sturm Graz eine besonders schwere Aufgabe. Ein Sieg könnte Altach in die Meistergruppe bringen, wenn Rapid nicht gewinnt oder Hartberg verliert – vorausgesetzt, das Torverhältnis spricht dann für die Vorarlberger.

Selbst ein Remis könnte reichen, allerdings nur unter einer ganzen Kette von Bedingungen: Rapid müsste verlieren, und weder Ried noch Tirol dürften gewinnen.

Ried braucht den großen Wurf

Die SV Ried (28 Punkte) muss im Heimspiel gegen die FK Austria Wien voll auf Sieg spielen. Doch selbst drei Punkte garantieren noch keinen Platz in den Top sechs. Ried würde nur dann in die Meistergruppe rutschen, wenn Rapid verliert und Altach nicht gewinnt. Ein Szenario, das zeigt: Die Innviertler brauchen nicht nur einen Sieg – sondern auch Schützenhilfe.

Tirol hofft auf das große Chaos

Noch schwieriger ist die Ausgangslage für die WSG Tirol. Die Tiroler empfangen den GAK und müssen zwingend gewinnen. Doch selbst dann wäre das Ticket nur möglich, wenn Rapid, Altach und Ried allesamt nicht gewinnen. Nur ein komplettes Favoriten-Straucheln würde Tirol noch in die Meistergruppe spülen.

Damit ist klar: Der letzte Spieltag verspricht Hochspannung. Während Hartberg den Sprung in die Meistergruppe praktisch vor Augen hat, kämpfen Rapid, Altach, Ried und Tirol um jede noch so kleine Chance. 90 Minuten, fünf Hoffnungen – und nur zwei Plätze. Am Sonntag wird sich zeigen, wer den Sprung in die Meisterrunde schafft und für wen der Traum in letzter Sekunde platzt