Vertragspoker um Laimer: Freund spricht Klartext & TikTok-Clip sorgt für Fan-Ärger

Beim FC Bayern München sorgt die Zukunft von Konrad Laimer wieder für Gesprächsstoff – und diesmal spielt sogar TikTok eine kleine Nebenrolle.

Denn während hinter den Kulissen der Säbener Straße über eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen wird, hat sich Sportdirektor Christoph Freund nun erstmals ausführlicher zum Stand der Dinge geäußert. Und seine Worte lassen keinen Zweifel: Der Rekordmeister würde den Österreicher nur zu gerne langfristig halten.

Freund bestätigt Verhandlungs-Stopp

Freund, der Laimer noch aus gemeinsamen Zeiten bei FC Red Bull Salzburg kennt, machte im Gespräch mit Sky klar, wie sehr man den vielseitigen Mittelfeldspieler in München schätzt. „Wir können es uns sehr gut vorstellen, dass Konny noch ganz lange Zeit bei uns bleibt“, sagte der Bayern-Sportdirektor und schickte damit ein deutliches Signal Richtung Verlängerung.

Ganz so weit sind die Gespräche allerdings noch nicht. Zwar stehen beide Seiten weiterhin im Austausch, doch aktuell herrscht Funkstille. „Es ist immer wieder mal so, dass es beim ersten oder zweiten Gespräch direkt eine Einigung gibt. Momentan ist es aber etwas ruhiger“, erklärte der 48-Jährige. Zur Erinnerung: Laimer verlangt für eine Vertragsverlängerung eine deutliche Gehaltserhöhung. Demnach soll der 28-Jährige künftig bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen wollen.

Real macht aus Stars eine Marke

Da der Vertrag des ÖFB-Motors beim FC Bayern München noch bis 2027 läuft, besteht für beide Seiten kein akuter Zeitdruck – auch wenn die Personalie intern weiterhin aufmerksam begleitet wird. Und genau das dürfte nicht nur in München der Fall sein. Immer wieder wird auch Real Madrid mit dem Salzburger in Verbindung gebracht. Die „Königlichen“ sind dafür bekannt, Spieler nicht nur sportlich, sondern auch als globale Marken zu denken und entsprechend zu vermarkten. Persönlichkeiten mit internationaler Erfahrung und wachsender medialer Präsenz passen daher perfekt ins Beuteschema der Madrilenen.

Dass Laimer mittlerweile auch abseits des Platzes sichtbarer wird, zeigte sich zuletzt ausgerechnet in den sozialen Netzwerken – und sorgte prompt für Schmunzeln bei den Fans. Der Bayern-Profi kündigte in seiner Instagram-Story seinen neuen TikTok-Account mit einem kurzen Video an. Eigentlich eine simple Promo-Aktion. Doch die Inszenierung hatte etwas überraschend Offizielles: Geschniegelt, klar inszeniert und fast so aufgezogen wie die Videos, mit denen Vereine heute große Vertragsverlängerungen verkünden.

TikTok-Video sorgt für Fan-Ärger

Das Ergebnis: Für einige Sekunden dachten manche Fans tatsächlich, Bayern hätte gerade eine neue Unterschrift präsentiert. Entsprechend schnell tauchten in den Kommentaren die ersten scherzhaften Reaktionen auf. Ein Fan schrieb etwa augenzwinkernd: „Hey Konni, was hältst du von ein bisschen mehr Fokus auf eine Vertragsverlängerung und weniger auf TikTok?“ Der Inhalt des Clips war am Ende zwar nur Werbung für seinen neuen Account – doch der Stil hatte genau den Hauch eines „Vertragsvideos“, der sofort die Fantasie der Anhänger beflügelte.

Während also ein TikTok-Clip kurzfristig für Verlängerungs-Gerüchte sorgte, bleibt die eigentliche Entscheidung über Laimers Zukunft weiterhin offen. Klar ist aber: Beim FC Bayern würde man den Österreicher gerne noch lange im Trikot des Rekordmeisters sehen. Und sollte irgendwann tatsächlich ein echtes Vertragsvideo erscheinen, wird diesmal wohl niemand mehr glauben, dass es nur um TikTok geht