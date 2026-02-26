Malle-Bande klaut von Urlauber Luxus-Uhr für 53.000 Euro

Auf der Edel-Einkaufsstraße Jaume III in Palma de Mallorca wurde ein Deutscher von zwei Personen ausgeraubt. Sie ergaunerten von ihm eine Luxus-Uhr im Wert von etwa 53.000 Euro.

Laut der Polizei sprachen zwei junge Männer am 17. Februar um 17 Uhr einen Deutschen an. Einer von ihnen packte plötzlich den Arm des Urlaubers. Der andere stahl ihm seine IWC Portugieser 44 vom Handgelenk. Die Uhr hat einen Wert von etwa 53.000 Euro. Innerhalb weniger Sekunden waren die zwei Männer spurlos verschwunden. Der Deutsche blieb unversehrt.

Gegenüber der Polizei beschrieb der Mann die Täter mit einem arabischen Aussehen, so die spanische Zeitung "Ultima Hora". Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei die Aufnahmen der Überwachungskameras der umliegenden Geschäfte angefordert.

Mehrere Gruppen aktiv

Die Polizei untersucht derzeit, ob die beiden Männer für weitere Überfälle auf Mallorca verantwortlich sind. Anfang Februar konnte die Beamten drei vermeintliche Bandenmitglieder festnehmen. Sie haben 2025 auf Mallorca und Ibiza Luxusuhren im Wert von insgesamt 525.000 Euro gestohlen, wie das Portal "Inselradio" berichtet.