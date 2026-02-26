Dänemark wählt am 24. März ein neues Parlament

In Dänemark finden am 24. März Parlamentswahlen statt.

Sie habe König Frederik am heutigen Donnerstag um die Ausschreibung von Wahlen ersucht, teilte die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mit. Sie wolle weiterhin Regierungschefin bleiben und eine "stabile Regierung" führen, die unter anderem auch "die Souveränität des Königreichs verteidigt", sagte sie in Anspielung auf die US-Annexionsgelüste gegenüber der dänischen Atlantikinsel Grönland.

Frederiksen steht seit sieben Jahren an der Spitze der dänischen Regierung. Nachdem sie zunächst eine sozialdemokratische Minderheitsregierung geführt hatte, bildete sie nach der Wahl im November 2022 eine Dreierkoalition mit zwei rechtsliberalen Parteien.

"Ob ich weiterhin Ihre Premierministerin bleibe, hängt davon ab, wie stark Ihr Mandat für die Sozialdemokraten ausfällt", sagte Frederiksen am Donnerstag. Sie bekannte sich zu einer "breiten politischen Zusammenarbeit". Die aktuelle Koalition aus Sozialdemokraten, Moderaten und der rechtsliberalen Venstre ist in den Umfragen weit von einer absoluten Mehrheit entfernt. Frederiksen hat aber intakte Aussichten auf eine Regierungsmehrheit, weil die Parteien des linken Lagers aktuell knapp in Führung liegen.