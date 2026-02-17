Jürgen Klopp plötzlich bei Olympia: Rolle bei Biathlon-Staffel

Heute steht bei den Olympischen Spielen die Biathlon-Staffel der Männer auf dem Programm.

Für einen besonderen Moment bei der Biathlon-Staffel könnte Jürgen Klopp sorgen. Der Red-Bull-Fußball-Boss ist heute in Antholz als Fan vor Ort. Wenn die Schlussläufer auf die letzte Runde gehen, wird er an der Strecke sogar die Glocke läuten.

Klopp als prominenter Edelfan

Bereits am Montag war Klopp zusammen mit Boris Becker im Deutschen Haus in Cortina zu Gast. Über seine Begeisterung für den Wintersport sagte er: „Fan bin ich von allem. Ich liebe alles Alpine, ich liebe alle Langlauf-Disziplinen, ich liebe Biathlon. Es ist einfach alles spannend.“ Vor seinem heutigen Besuch in Antholz gab er zu: „Ich bin sogar gefragt worden, ob ich vor der letzten Runde die Glocke läuten möchte. Ich habe erstmal gefragt: Was ist das eigentlich? Wir werden da sein, es ist mein erstes Live-Rennen.“

Frankreich und Norwegen favorisiert

Trotz der deutschen Hoffnungen gelten die Staffeln aus Frankreich und Norwegen heute als die großen Favoriten auf Gold. Die beiden Nationen dominierten die bisherigen Wettbewerbe läuferisch deutlich.

Jürgen Klopp © Fuhrich

Klopp wird jedenfalls alles geben, um die Schlussläufer lautstark in die finale Runde zu schicken.