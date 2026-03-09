Nach Weißmann-Rücktritt: Wer ORF-Chef(in) werden könnte

Nach dem Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann übernimmt Radiodirektorin Ingrid Thurnher interimistisch. Wer langfristig folgen könnte, lesen Sie hier.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ist zurückgetreten. Der bisherige ORF-Chef hatte bekanntlich Ambitionen, erneut für das Amt zu kandidieren. Im August wäre turnusgemäß die Wahl.

Interimistisch übernimmt nun Radiodirektorin Ingrid Thurnher. Am 1. Mai soll dann die Funktion des ORF-Generals ab 2027 ausgeschrieben werden.

Das sind die Favoriten

Der wohl heißeste Kandidat für den Posten ist derzeit Alexander Hofer, Landesdirektor des ORF-Niederösterreich. Aber auch dem Kronehit-Chef Philipp König werden Ambitionen und Chancen nachgesagt. Er war in der Regierung von Sebastian Kurz engster Medien-Mitarbeiter von "Mister Message Control" Gerald Fleischmann.

Außenseiter-Chancen werden dem geschassten ProSiebenSat.1-COO Markus Breitenecker nachgesagt. Im Gespräch soll auch Magazin-Chefin Lisa Totzauer sein. Sie kandidierte bereits 2021 und arbeitet seit rund 30 Jahren beim ORF.