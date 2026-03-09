Alles zu oe24VIP
181a1d83-b5d1-44f8-a964-ce0b8ac04a0f.jpg

Weißmann-Rücktritt

Westenthaler fordert jetzt vorgezogene ORF-Wahl

09.03.26, 09:34 | Aktualisiert: 09.03.26, 11:04
ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler fordert nach dem Rücktritt Weißmanns eine vorgezogene ORF-Wahl. 

Im August sollte turnusmäßig der neue ORF-Generaldirektor gewählt werden. Der bisherige ORF-Chef, Roland Weißmann, soll Ambitionen für eine erneute Kandidatur gehabt haben. Nun trat er allerdings zurück, da Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen ihn erhoben wurden. 

Er selbst bestreitet die Vorwürfe vehement, sein Anwalt drohte bereits mit "rechtlichen Konsequenzen". Die ganze Stellungnahme des Anwalts, lesen Sie hier

Westenthaler: "So rasch wie möglich Neuwahlen" 

Der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler fordert im oe24.TV-Interview nun jedenfalls eine vorgezogene ORF-Wahl. "Das wäre die logische Konsequenz", so Westenthaler. Es brauche "so rasch wie möglich Neuwahlen". Vorher müsse man sich noch ansehen, ob das rechtlich möglich sei. 

Er selbst habe von dem Rücktritt auch erst aus den Medien erfahren. Das sei "der Skandal im Skandal", so der Stiftungsrat.

