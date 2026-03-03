Scheichs drohen Iran mit Vergeltung

Nachdem der Iran Ölfelder in Saudi Arabien in Brand gesetzt hat, könnte Riad in Krieg einsteigen

Der Iran hat das Unmögliche möglich gemacht und die diversen Golfstaaten – sonst nicht unbedingt in Eintracht vereint – zusammengebracht. Nachdem die Mullahs mit Raketen auf Abu Dhabi bis Riad schießen – mitten im Ramadan – haben diese nun sogar eine gemeinsame Erklärung abgeben in denen diese Teheran warnen, dass sie zurückschlagen könnten. Mit an Bord neben den Emiraten waren etwa auch Katar und Saudi Arabien. Sonst eigentlich Länder, die jeweils um die Vorherrschaft in der Region kämpfen.

Steigt bin Salman in Krieg ein?

Vor allem der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman – der de facto Machthaber von Saudi Arabien – droht den Mullahs jetzt aber mit militärischen Gegenschlägen nachdem diese Ölfelder in seinem Land bombardieren ließen. Er braucht das nach innen als Signal der Stärke. Zudem soll bin Salman – oe24 berichtete – US-Präsident Donald Trump dazu gedrängt haben den Iran anzugreifen.

Im Hintergrund sollen sich erstmals auch israelische und arabische Sicherheitskräfte dezent über die iranischen Angriffe austauschen. Ob bin Salman selbst in den Krieg einsteigt? Experten aus der Region bezweifeln das noch.