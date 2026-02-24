Naschen ohne Reue: 5 geniale Zucker-Alternativen für die Fastenzeit

Gerade in der Fastenzeit stehen viele von uns vor einer echten Herausforderung: dem Verzicht auf Zucker. Doch wer sagt eigentlich, dass wir unser Leben nicht mehr versüßen dürfen? Wir zeigen Ihnen die besten natürlichen Alternativen, mit denen Sie Ihren Gerichten das gewisse Etwas verleihen.

Zucker ist fast überall und genau das macht ihn so gefährlich. Er versteckt sich nicht nur in Schokolade oder Limonaden, sondern lauert als „versteckter Feind“ in fast allen verarbeiteten Lebensmitteln. Wussten Sie zum Beispiel, dass ein einziger Esslöffel Ketchup oft einen ganzen Teelöffel Zucker enthält? Höchste Zeit also, die Kontrolle zurückzugewinnen und beim Kochen und Backen auf natürliche Süßungsmittel umzusteigen.

Kein Freifahrtschein fürs Dauer-Naschen

Bevor wir zu unseren Favoriten kommen, hier ein kleiner Realitäts-Check: Auch natürliche Zuckeralternativen sind nicht zuckerfrei und haben Kalorien. Sie punkten jedoch mit tollen Eigenschaften: Einige lassen den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen, sind zahnschonender, sind kalorienärmer oder besitzen eine so hohe Süßkraft, dass Sie automatisch weniger davon brauchen. Dennoch gilt: Sie bleiben Alternativen und sollten bewusst und sparsam genossen werden.

Natürliche Zucker-Alternativen

© Getty Images

Agavendicksaft

Agavendicksaft besteht fast ausschließlich aus Fruchtzucker, ist extrem lange haltbar und hat eine stärkere Süßkraft als normaler Zucker. Der Vorteil: Sie brauchen viel weniger davon! Zudem punktet er mit einem niedrigeren Glykämischen Index (GI), was bedeutet, dass Ihr Blutzuckerwert nicht so rasant in die Höhe schießt. Perfekt für Gebäck, Desserts und Süßigkeiten!

Ahornsirup

Ahornsirup enthält wie Zucker Glucose und Fructose aber liefert bei nur 260 kcal pro 100 Gramm deutlich weniger Kalorien als weißer Zucker. On top bringt er wertvolle Inhaltsstoffe wie Kalzium, Magnesium und Eisen mit. Unser Tipp: Achten Sie beim Kauf unbedingt auf gute Bio-Qualität! Mit seinem dezent süßen, leicht karamelligen Aroma ist er der Hit in Waffeln, Müslis, Marinaden oder Getränken.

Kokosblütenzucker

Gewonnen aus dem Saft von Kokospalmen, gilt dieser Zucker als eine der gesünderen Alternativen. Warum? Auch hier steigt der Blutzuckerspiegel nach dem Naschen deutlich langsamer an. Er ist ein kleines bisschen kalorienärmer und weniger süß als raffinierter Zucker. Sein einzigartiger Geschmack ist ein absolutes Highlight in Heißgetränken, Müslis oder Backwaren.

Datteln

© Getty Images

Datteln sind echte Kraftpakete! Sie können sie pur pürieren oder als "Dattelsüße" kaufen. Zwar haben sie mit 282 kcal "nur" etwa 120 Kalorien weniger als Zucker, dafür trumpfen sie gesundheitlich richtig auf: Ihnen wird eine antibakterielle Wirkung nachgesagt, sie sind voller Vitamine und liefern die Aminosäure Tryptophan. Aus dieser baut unser Körper das Glückshormon Serotonin.

Honig

Ein absoluter Klassiker, der besonders bei Erkältungen und Husten wegen seiner heilenden Wirkung geliebt wird. Honig strotzt vor Antioxidantien, Mineralstoffen und Vitaminen. Mit rund 300 kcal pro 100 Gramm spart er im Vergleich zu Haushaltszucker zumindest ein paar Kalorien ein. Allerdings lässt Honig den Blutzuckerspiegel genauso schnell in die Höhe schnellen wie herkömmlicher Zucker. Genießen Sie ihn also in Maßen!