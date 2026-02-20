409 Mitarbeiter für die Regierung: So viele wie noch nie

409 persönliche Mitarbeiter umsorgen die 21 Regierungsmitglieder. Kostenpunkt: 3,74 Millionen Euro pro Monat.

Die ÖVP-SPÖ-Neos-Koalition ist die zweitgrößte Regierung, die Österreich je hatte. Nämlich mit vollen 21 Regierungsmitgliedern, von Kanzler, Vize, zwölf Ministern bis zu den sieben (!) Staatssekretären. Nur die Regierung Sinowatz zählte Anfang der 80er-Jahre mehr Köpfe.

409 persönliche Mitarbeiter

Die Regierung hat auch deutlich aufgeblasenere Kabinette, als es damals noch unter Türkis-Grün der Fall war. So bricht die Ampel-Koalition einen neuen Rekord: Sie hat den größten persönlichen Mitarbeiter:innenstab aller Regierungen aller Zeiten - es sind nochmals mehr als im 3. Quartal 2025. So werkten im 4. Quartal bereits 409 Personen in den Kabinetten - das ist ein Allzeitrekord.

Aufgedeckt wurde das durch eine Anfrage von Alma Zadic (Grüne).

Kosten sind um 500.000 Euro gestiegen

Kosten von 3,74 Millionen Euro pro Monat fallen an für die 409 persönlichen Mitarbeiter:innen der Regierung in Minister- und Staatssekretariatskabinetten. An der Spitze steht der Innenministerium mit 49 Personen im Kabinett von Minister Gerhard Karner und Staatssekretär Jörg Leichtfried (über 441.000 Euro im Monat).

Die Kosten verzeichnen einen heftigen Anstieg zum vorangehenden Quartal: So sind die Gesamtkosten der Ministerbüros im 4. Quartal nochmal um über 500.000 Euro gestiegen.

Babler mit großem PR-Büro

Viel Steuergeld für Pressearbeit gibt Vizekanzler Andi Babler aus. Babler leistet sich Pressesprecher:innen und Medienmitarbeiter:innen in seinem Ressort um 211.300 Euro monatlich (!), dabei sind allerdings auch Medienmitarbeiter im Ministerium selbst mitgezählt, wie Babler in der Beantwortung schreibt: "Im November 2025 betrugen die Personalkosten für alle Personen, sowohl in meinem Kabinett, dem Büro der Frau Staatssekretärin sowie im sonstigen Ressort, die mit Presse und Medienarbeit beauftragt sind, € 211.300,52 inklusive Sonderzahlungen."