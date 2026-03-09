Nach Radunfall: 82-Jährige stirbt in Spital

Die Pensionistin erlitt eine schwere Kopfverletzung.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag kurz nach 9 Uhr. Ein 49-jähriger Grazer fuhr mit seinem Fahrrad auf der Wickenburggasse in Richtung Westen. Zeitgleich war eine 82-jährige Grazerin mit ihrem Rad in entgegengesetzte Richtung unterwegs. Laut Angaben des Mannes und einer Zeugin geriet die Dame plötzlich auf die linke Seite des Radweges. Dem 49-Jährigen sei es nicht mehr möglich gewesen, rechtzeitig auszuweichen oder zu bremsen, woraufhin es zum Crash kam.

Der 49-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, leistete jedoch umgehend Erste Hilfe bei der schwer verletzten Frau, die eine stark blutende Kopfwunde aufwies. Weitere Passanten unterstützten die Rettungsmaßnahmen und verständigten die Einsatzkräfte.

Pensionistin starb im Spital

Die 82-Jährige erlitt derart schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort reanimiert werden musste. Sie wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert, dort im Schockraum behandelt und anschließend auf die Intensivstation verlegt. Dort erlag sie wenig später ihren schweren Verletzungen.

Der 49-Jährige wurde ebenfalls in das LKH Graz gebracht und dort ambulant behandelt. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest verlief negativ.