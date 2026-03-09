Beim Skibergsteigen: Wiener stürzte 250 Meter in die Tiefe

Der Mann hatte beim Aufstieg plötzlich den Halt verloren.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntag am Hohen Sonnblick (3.106 Meter) in Salzburg. Dort stürzte ein Skitourengeher aus Wien rund 250 Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände.

Der Mann hatte beim Aufstieg bei einer Querung plötzlich den Halt verloren und blieb nach dem Absturz schwer verletzt in einer Rinne liegen. Er konnte selbst die Bergrettung alarmieren, die dank der Seilbahn des Sonnblick-Observatoriums recht rasch am Unglücksort war. Der Skitourengeher wurde von einem Rettungshubschrauber geborgen und ins Spital geflogen.