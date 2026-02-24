Skifahrer in Panik – Horror-Lift spielt komplett verrückt

Im chinesischen Skigebiet Gongchangling Hot Spring kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall: Ein Sessellift raste plötzlich rückwärts, woraufhin Wintersportler aus den Sitzen springen mussten

Der Vorfall ereignete sich Mittwoch im Skigebiet in Liaoyang in der Provinz Liaoning. Videoaufnahmen halten fest, wie die Anlage abrupt stoppte und dann in hoher Geschwindigkeit talwärts beschleunigte. Die Sessel näherten sich dabei in starker Schwingbewegung dem Stationsbereich, ohne anzuhalten.

Sprung in den Schnee

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie mehrere Skifahrer gezwungen sind, aus den schwankenden Sesseln auf den Boden zu springen. Mitarbeiter des Resorts riefen lautstarke Warnungen wie „Zurück!“ und „Hinlegen!“, um die Menschen vor den heranrasenden Bänken zu schützen. Einige Wintersportler landeten unsanft im Schnee, während andere sich sofort flach auf die Piste legten, um Zusammenstöße zu vermeiden.

Hilfe im Gefahrenbereich

Umstehende Skisportler eilten zur Hilfe, um Personen aus den Sesseln und dem unmittelbaren Gefahrenbereich zu ziehen. Währenddessen setzte der Lift seine unkontrollierte Rückwärtsfahrt den Hang hinunter fort. Die dramatischen Szenen spielten sich vor den Augen zahlreicher Zeugen ab, die versuchten, die Situation abzusichern.

Defekt offiziell bestätigt

Mitarbeiter des Resorts bestätigten am Donnerstag, dass eine Fehlfunktion die Ursache für das Unglück am Vortag war. Laut Angaben des Skigebiets wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand verletzt. Einige Besucher ließen sich zwar vorsorglich im Krankenhaus untersuchen, es wurden jedoch keine Verletzungen gemeldet.

Betrieb geht weiter

Die betroffene Anlage wurde nach dem Zwischenfall sofort außer Betrieb genommen. Während die Reparaturarbeiten am defekten Lift laufen, bleibt das Skigebiet für Besucher geöffnet. Ein anderer Sessellift auf dem Gelände ist weiterhin regulär in Betrieb und befördert die Gäste auf den Berg.