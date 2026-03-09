Alles zu oe24VIP
Soda Zitron
© GettyImages SimpleImages

Wegen 7,60 Euro

Italiener (47) prellte Zeche in Wettlokal und attackierte Polizisten

09.03.26, 12:38 | Aktualisiert: 09.03.26, 13:38
Teilen

Der 47-Jährige wollte sein "Soda Zitron" um 7,60 Euro nicht bezahlen und drehte völlig durch.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Sonntagmittag in einem Wettlokal in der Leopoldstadt im Wiener Prater.

Ein wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verurteilter Italiener bestellte sich in dem Lokal ein "Soda Zitron" um 7,60 Euro und wollte dann aber nicht bezahlen. Als Mitarbeiter schließlich kassieren wollten, wurde der 47-Jährige immer aggressiver. Die Kellner alarmierten schließlich die Polizei.

Beamte attackiert und beschimpft

Beim Eintreffen der Beamten versuchte der Amtsbekannte aus dem Wettbüro zu flüchten. Die Uniformierten konnten ihn aber noch rechtzeitig erwischen und anhalten. "Dabei wehrte der Tatverdächtige sich heftig und attackierte und beschimpfte die Beamten lautstark. Der 47-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen", so die Wiener Polizei.

Wenig später stellte sich heraus, dass gegen den Verdächtigen ohne festen Wohnsitz in Österreich laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien und der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestehen.

Mehrere Anzeigen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 47-Jährige wegen Betrugs, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Zudem wird er wegen Lärmerregung und Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt.

