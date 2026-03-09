Alles zu oe24VIP
Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei und Rettung vor Ort.
© Wasserrettung Saalfelden

4 Verletzte

Betrunkener Lenker stürzte mit Auto in Bach

09.03.26, 09:50
Der Alkolenker und seine drei Mitfahrer wurden im Wrack eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle vier Männer wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt.

Salzburg. Zu dem Horror-Unfall kam es in der Nacht auf Montag in Maria Alm (Pinzgau). Kurz vor 21 Uhr verlor ein stark alkoholisierter Lenker (22) die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw überschlug sich mehrfach und stürzte dann in das Bachbett der Urslau ab.

Führerschein abgenommen

Zufällig vorbeifahrende Polizisten haben Fahrzeugteile entlang der Straße entdeckt und dann das Unfallwrack gefunden. Der 22-Jährige und seine drei Mitfahrer wurden im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Polizei nahm dem Unfalllenker, der rund 1,26 Promille intus hatte, den Führerschein ab.

Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei und Rettung vor Ort.

Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei und Rettung vor Ort. 

© Wasserrettung Saalfelden

Die Wasserrettung suchte das Bachbett ab, um sicherzustellen, dass keine weiteren Personen abgetrieben wurden. Nachdem keine weiteren Personen im Wasser gefunden wurden und die Verletzten durch das Rote Kreuz sowie mittels Rettungshubschrauber abtransportiert worden sind, konnte der Einsatz gegen 22.30 Uhr beendet werden.

