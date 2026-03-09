UFO-Alarm über Wien: Augenzeuge berichtet

Kamil Lagun (41) hat das mysteriöse Flugobjekt mit einer Drohne aufgenommen.

Unglaubliche Szenen konnte der Geschäftsführer der AeroSurvey Solution Luftbildvermessung GmbH mit seiner Drohne über Wien aufnehmen. Das Spektakel am Himmel soll sich bereits am 27. Februar um 11.46 Uhr abgespielt haben. Kamil Lagun (41) schaute gerade mit einer Angestellten aus dem Fenster seiner Firma im zweiten Stock in der Schlossgasse in Wien-Margareten, als sie das ungewöhnliche Objekt am Himmel entdeckten. "Ich arbeite mit Drohnen und wir beobachten oft den Himmel, aber so etwas habe ich noch nie gesehen", schildert der 41-Jährige gegenüber oe24.

© zVg./Kamil Lagun, Geschäftsführer von www.aerosurvey.at, konnte das Flugobjekt filmen.

"Das unbekannte Flugobjekt stand sicher eine Minute lang still am Himmel und dann flog es plötzlich nach rechts. Es war silberfarben, leuchtete hell und nach unten waren Strahlen sichtbar, " so der Augenzeuge. Er ist sich sicher, dass es sich weder um ein Flugzeug noch einen Satelliten oder ähnliches gehandelt haben kann. "Der Himmel war an dem Tag sehr klar."

Mit Super-Drohne Vorfall gefilmt

Geistesgegenwärtig nutzte der Geschäftsführer seine Drohne der Marke DGI Matrice 4T mit 112fach-Zoom, um die mysteriösen Szenen zu filmen. Weil sich das mutmaßliche UFO aber in einer Höhe von mindestens 3 Kilometern bewegte, waren keine Nahaufnahmen möglich. Nach ein paar Minuten war der Spuk auch wieder vorbei und das unbekannte Flugobjekt verschwunden.

Um den Vorfall abzuklären, schickte der Augenzeuge die spektakulären Videoaufnahmen an das US-amerikanischen UFO-Forschungsnetzwerks MUFON (Mutual UFO Network). Bisher steht diesbezüglich aber noch eine Antwort beziehungsweise Einschätzung der Sichtung aus.