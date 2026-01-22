Wegen "Tschick": 22-Jähriger verprügelte Nachtschwärmer brutal

Nach der brutalen Attacke auf den 41-Jährigen sucht die Wiener Polizei nun nach Zeugen.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es bereits am 1. November 2025 im 6. Wiener Gemeindebezirk.

Laut Polizei soll ein 22-jähriger Wiener gegen 4.20 Uhr gegenüber einer Bar mehrfach auf einen 41-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben, weil dieser keine Zigaretten hatte. Der Nachtschwärmer erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen.

"Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in einer Bar in der Magdalenenstraße 19 aufgehalten haben und den Vorfall auf der gegenüberliegenden Straßenseite beobachten konnten", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Hinweise - auch anonym - werden an das Kriminalamt des Stadtpolizeikommandos Margareten unter der Telefonnummer 01 31310 55226 erbeten.