Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Gegenüber der Bar kam es zu der Attacke.
© google maps

Polizei sucht Zeugen

Wegen "Tschick": 22-Jähriger verprügelte Nachtschwärmer brutal

22.01.26, 10:17
Teilen

Nach der brutalen Attacke auf den 41-Jährigen sucht die Wiener Polizei nun nach Zeugen.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es bereits am 1. November 2025 im 6. Wiener Gemeindebezirk.

Laut Polizei soll ein 22-jähriger Wiener gegen 4.20 Uhr gegenüber einer Bar mehrfach auf einen 41-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben, weil dieser keine Zigaretten hatte. Der Nachtschwärmer erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen.

"Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in einer Bar in der Magdalenenstraße 19 aufgehalten haben und den Vorfall auf der gegenüberliegenden Straßenseite beobachten konnten", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Hinweise - auch anonym - werden an das Kriminalamt des Stadtpolizeikommandos Margareten unter der Telefonnummer 01 31310 55226 erbeten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden