Kremser Tourismus erholt sich nach Krisenjahren wieder deutlich

Nach dem Rekordjahr 2019 und den darauffolgenden krisenhaften Jahren hat sich der Tourismus in Krems wieder erholt. Im Jahr 2025 konnten Nächtigungen auf 252.323 gesteigert werden – ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Wachstumskurs im Kremser Tourismus sei die enge regionale und überregionale Zusammenarbeit. Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) betont insbesondere den Schulterschluss mit starken Partnern: „Besonders wichtig ist mir die enge Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing sowie mit den Welterbegemeinden. Die Marke Wachau wirkt international und bringt Gäste in die Region, die länger bleiben und Krems als Teil ihres Aufenthalts bewusst erleben. Von dieser engen Kooperation profitieren alle Beteiligten.“

Nachhaltiges Wachstum im Einklang mit der Stadt

Diese positive Entwicklung zeigt sich nicht nur in den Zahlen, sondern auch in der Art des nachhaltigen Wachstums. Doris Denk, Bereichsleiterin für Bildung, Kultur und Tourismus, sieht darin einen zentralen Qualitätsfaktor: „Die aktuellen Nächtigungszahlen zeigen, dass sich der Tourismus in Krems weiterhin stabil und nachhaltig entwickelt. Mit einem Plus von 1,4 Prozent im vergangenen Jahr setzt sich der moderate Wachstumstrend der vergangenen Jahre fort – im Einklang mit der Bevölkerung und mit positiver Wirkung auf die regionale Wertschöpfung.“

Krems immer stärker als attraktive Ganzjahresdestination

Auch aus Sicht des Stadtmarketings bestätigt sich dieser Kurs. Die Stadt Krems wird zunehmend als vielseitige Destination wahrgenommen, die unterschiedliche Zielgruppen anspricht und längere Aufenthalte begünstigt. Elisabeth Winkler, Tourismus- und Eventmanagerin im Stadtmarketing Krems, hebt dabei die besonderen Stärken der Stadt hervor: „Krems wird immer stärker als attraktive Ganzjahresdestination wahrgenommen – sowohl für internationale Gäste als auch für neue Zielgruppen. Die Verbindung aus historischer Altstadt, hochwertigem Kulturangebot und der Lage in der Wachau macht den Aufenthalt besonders reizvoll. Wir setzen gezielt Angebote um, um die Tourismussaison in den nächsten Jahren durch neue Aktivitäten, zum Beispiel, in der Adventzeit auf die Monate November und Dezember auszuweiten. Heuer hatten wir bereits einen Zuwachs der Übernachtungen in der Adventzeit von über 30 Prozent.“

Wachsende Internationalisierung und neue Angebote

Besonders erfreulich ist die wachsende Internationalisierung: Im vergangenen Jahr besuchten Gäste aus 55 unterschiedlichen Nationen Krems. Diese Entwicklung steigert zugleich den Bedarf an hochwertigen Beherbergungsangeboten. Ein neues Innenstadt-Hotel direkt in der Altstadt wird den Tourismusstandort weiter stärken.Inhaltlich entwickelt sich der Tourismus in Krems zunehmend breiter. Neben klassischen Urlaubsreisen gewinnen Bildungstourismus, Tagungen, Meetings und kleinere Kongresse an Bedeutung. Ein weiterer Schwerpunkt für die kommenden Jahre ist das Thema „Heiraten in Krems“. Die Stadt positioniert sich gezielt als stilvoller Geheimtipp für hochwertige Hochzeitsfeiern – mit besonderen Veranstaltungsorten, hoher Qualität in Hotellerie und Kulinarik sowie dem einzigartigen Flair zwischen Kultur, Wein und Donau.